Caso ginnastica, D'Ottavio: "Maccarani? Problemi persistevano da tempo"

"Emanuela (Maccarani, ndr) è stata una figura molto presente nella mia carriera sportiva, negli ultimi 8 anni alle Olimpiadi. Le problematiche di cui si è parlato in modo intenso, sono problemi che persistono nella sezione già da tempo. Con modalità diverse, ma sono dinamiche che aspettiamo da tempo di poter modificare. Il nostro obiettivo sono grandissimi risultati che devono andare a braccetto con il benessere degli atleti, psicologico e fisico. L'alto livello non può viaggiare con velocità diverse. Questo è un momento complesso ma anche il momento giusto per dare una dinamica diversa e puntare al rinnovamento". Così la vicepresidente della Fgi Fabrizia D'Ottavio, in conferenza stampa a Palazzo delle Federazioni, parlando della decisione del Consiglio federale presa oggi di rimuovere dalla direzione tecnica delle Farfalle azzurre di Emanuela Maccarani, investita dalle denunce di presunti abusi di alcune ginnaste azzurre.