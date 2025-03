Canottaggio, Internazionale Beach Sprint: a Mondello la prima tappa del Trofeo Filippi incorona Giovanni Ficarra

Giovanni Ficarra conquista il successo nell’ambito della prima prova del Trofeo Filippi dedicata al Beach Sprint. Sulla spiaggia di Mondello (Palermo), il singolista messinese, campione mondiale 2021 e bronzo iridato 2023, regola in finale il lituano Galisankis (bronzo ai Mondiali di Genova 2024). Terzo posto per l'austriaco Iurii Suchak, tesserato in Italia sempre per il Peloro Rowing, e quarto Gabriele Loconsole (SC Pesaro), bravo a prevalere di strettissima misura nei quarti sul vicecampione olimpico “flat” Gabriel Soares (Marina Militare). "E' stata una gara mozzafiato, sono molto contento – afferma Ficarra - Non sono ancora al top della forma anche perché siamo solo all'inizio della stagione. Questo risultato vuol dire che il lavoro prosegue nella giusta direzione. Step by step, guardo ora alla seconda tappa. E' necessario riconfermarsi gara dopo gara. Ogni tappa del Trofeo Filippi fa storia a sé".



Doppietta austriaca nel singolo femminile, con Tabea Minichmayr che ha la meglio in finale sulla connazionale Chiara Halama - bronzo alla portoghese Parente e quarta Maria Elena Zerboni (CC Saturnia) - poi nel doppio misto la vittoria va al Portogallo (Batista, Costa), davanti al Peloro Rowing (Suchak, Condurso) e all'Austria (Halama, Wiesinger).Tra gli Under 19 il singolo maschile è dominato dall'azzurrino plurimedagliato iridato Lucio Fugazzotto (Peloro Rowing) che in finale sconfigge nettamente lo svizzero Biberstein. Bronzo per l'austriaco Schreiber. Tra le donne nel singolo primeggia un'altra specialista, Maria Lanciano (LNI Barletta), seguita sul podio dalle croate Boc e Cetina, poi nel doppio mix Lanciano e Fugazzotto uniscono le forze e sono imbattibili, lasciando l'argento al Peloro Rowing (Sciavicco Fasano, Trischitta) e il bronzo all'Austria (Schreiber, Taufik).