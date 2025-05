Canottaggio, Europei Assoluti: sei barche azzurre in finale e quattro in semifinale

Buon esordio per l’Italia agli Europei Assoluti di Canottaggio. A Plovdiv (Bulgaria), tutte le barche azzurre in gara nelle batterie accedono ai turni successivi. L’Italia piazza cinque equipaggi (singolo Pararowing PR1, due senza femminile, quattro senza maschile, otto maschile e femminile) in finale e quattro (singolo maschile, due senza maschile, doppio maschile, quattro di coppia maschile) in semifinale. Già in finale, oggi in gara nella preliminary race, il quattro senza femminile, per un numero totale di sei barche finaliste. Da segnalare i successi di due senza femminile, doppio maschile e, con miglior tempo di specialità, del quattro di coppia maschile.