Tsitsipas cerca di rilancio a Wimbledon: sceglie Ivanisevic come coach

L'agenzia di management di Stefanos Tsitsipas, Iconico Talent, ha confermato che l'ex campione di Wimbledon Goran Ivanisevic allenerà il tennista greco, attuale numero 20 della classifica ATP ed ex numero 3. Il greco si affiderà al coach croato inizialmente per migliorare sui campi in erba: "Questa entusiasmante collaborazione arriva giusto in tempo per la stagione sui campi in erba del 2025, quando la stella greca cercherà di migliorare le sue prestazioni su una delle superfici più prestigiose di questo sport". In passato Ivanisevic ha collaborato con Djokovic contribuendo a numerosi successi del serbo.