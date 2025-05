Brisbane 2032: Jaworski a capo commissione coordinamento

"Sono qui per passare formalmente il testimone, o la fiamma olimpica... boomerang" ha detto Coventry presentando Jaworski durante una conferenza stampa della commissione di coordinamento del CIO giovedì al Suncorp Stadium di Brisbane. "Spero di lasciare un po' di buone vibrazioni". Coventry ha debuttato alle Olimpiadi di Sydney 2000 e la sua famiglia vive in Australia. Ha affermato di sentirsi a casa dopo aver presieduto la commissione di coordinamento subito dopo l'assegnazione dei Giochi del 2032 da parte del CIO a Brisbane nel 2021. "Sono molto entusiasta di ciò che Brisbane 2032 porterà", ha dichiarato. "Non solo per la regione, ma per l'Australia e per il mondo".