Bolt: "Potevo anche essere più veloce, ora sono in pensione"

Il gesto della saetta "nato per caso" e i 400 scongiurati dopo una scommessa con il suo allenatore: "Gli dissi, 'fammi fare i 100, se vado male faccio i 400', sono andato veloce e non ho fatto i 400", racconta il giamaicano. La passione per il calcio e l'esperienza in Australia, il tifo per il Manchester United ("stiamo in un momento difficile", dice), le olimpiadi di Londra il momento più alto della sua carriera: "C'era un tifo pazzesco, tantissimi giamaicani. Non ho mai visto uno stadio così pieno dalla mattina alla sera"). Oggi Bolt ha 38 anni e tre figli, ma non sogna per loro un futuro nell'atletica: "se decidono di correre devono fare quello che ha fatto papà... i maschi non sono veloci, la bimba si".