Bob: Coppa Europa, Andreutti-Favaretto quarte a Altenberg

Settimo posto per Alex Verginer in compagnia di Alex Pagnini, Josè Obou e Mario Lambrughi nel bob a 4 che ha completato il programma della tappa di Coppa Europa di Altenberg, in Germania. I tedeschi padroni di casa hanno dominato la scena calando un poker, con il team Czudaj vincente in 1'49"36 con soli cinque centesimi di margine sul team Zern e 0"42 sul team Bollmann, con Dostthaler ai piedi del podio. Verginer paga invece un gap complessivo di 1"88, dopo aver siglato il settimo tempo in entrambe le discese. Quarto posto quindi per Giada Andreutti e Martina Favaretto nella prova femminile: le azzurre chiudono a 1"48 di gap dalle tedesche Filipszki/Kupsch, vincitrici in rimonta in 1'54"91 davanti alle connazionali Candrix/Baus (+0"02) e alle svizzere Blatty/Beutler (+1"10); sono quindi ottave Simona De Silvestro e Anna Costella, attardate di 2"89.