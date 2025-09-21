BJK Cup, Cocciaretto: "Match incredibile, ho cercato di giocare al meglio"

"E' stata una partita incredibile sapevo che era forte e io ho cercato di giocare al meglio e ci sono riuscita vincendo una gran partita". Queste le parole pronunciate da Elisabetta Cocciaretto dopo la vittoria ottenuta contro Emma Navarro nel primo singolare della finale di BJK Cup contro gli Stati Uniti. "Dovevo essere aggressiva - ha ancora aggiunto l'azzurra - Lei è una giocatrice più fisica di me, dovevo stare vicina alla linea di fondo e la chiave oggi è stata questa, riuscire a gestire bene i punti importanti e sono davvero felice. Devo ringraziare la mia capitana, il mio coach Fausto Scolari e tutto il resto della squadra".