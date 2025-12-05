Logo SportMediaset

Binaghi: "Tennis mai così centrale nella vita degli italiani"

05 Dic 2025 - 19:37

"Abbiamo appena concluso i due mesi più vincenti della storia del tennis italiano, che ma prima d'ora è stato così centrale nella vita degli italiani". Lo ha detto Angelo Binaghi, presidente dela Fitp, la Federazione italiana tennis e padel, stamani a Pisa dove ha siglato una partnership con la casa di cura San Rossore e il centro sportivo San Rossore sport village per la prevenzione, diagosi e cura degli infortuni sportivi nel gtennis e nel padel. Il tennis italiano, secondo Binaghi, "è al centro dell'attenzione mondiale: federazioni e media internazionali ci studiano per capire come abbia fatto una cenerentola del tennis mondiale a diventare la nazione più forte al mondo e le risposte sono molteplici e vanno dallo sviluppo dei tornei giovanili alla nascita di un canale tv dedicato fino al settore tecnico con due capitani di livello mondiale e alla capacità di legare al nostro staff tecnico le migliori eccellenze scientifiche e sportive e mediche d'Italia". Ecco, perché, ha concluso, "l'intesa con San Rossore va in questa direzione: è un'eccellenza del settore e che si trova a pochi chilometri di distanza dal centro di preparazione olimpica di Tirrenia, senza contare che la Toscana vanta la migliore classe dirigente del tennis e una grande produzione di campioni come Lorenzo Musetti, Jasmine Paolini e Martina Trevisan". 

