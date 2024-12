Biathlon, Vittozzi: "Sto facendo del mio meglio per tornare a fare ciò che amo"

"Sono stata assente per un po' di tempo, ma come saprete, sono stati due mesi molto difficili per la mia salute. Non è stato facile decidere di rinunciare alle gare, e soprattutto accettarlo, ma questa volta ho dovuto ascoltare il mio fisico. Sto facendo del mio meglio per poter tornare a stare bene e tornare a fare quello che amo". Così in un post su Instagram Lisa Vittozzi, vincitrice l'anno scorso della Coppa del Mondo di biathlon, ancora ferma per un problema alla schiena che l'ha costretta a saltare la prima parte di stagione. "Grazie a chi mi è stato vicino, supportato e confortato durante questi mesi. Ci vediamo presto", ha aggiunto l'azzurra, che potrebbe rientrare a inizio gennaio.