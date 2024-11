BIATHLON: VITTOZZI SALTA L'APERTURA DI COPPA DEL MONDO A KONTIOLAHTI, RIENTRERÀ NELLA SUCCESSIVA TAPPA A HOCHFILZEN

Lisa Vittozzi non prenderà parte alla trasferta di Kontiolahti, prima tappa della Coppa del mondo di biathlon, in programma dal 30 novembre all’8 dicembre. La detentrice della sfera di cristallo è in via di recupero da un problema alla schiena che l’ha costretta a rallentare molto la preparazione nelle ultime settimane, e ha deciso in accordo con lo staff tecnico di saltare le gare in Finlandia che rifinire la condizione in vista del successivo impegno di Hochfilzen dal 13 al 15 dicembre. Vittozzi si preparerà a Obertilliach nei prossimi giorni insieme ad un allenatore dello staff federale e sarà seguita da un fisioterapista del team.