Biathlon, Mondiali: tripletta Norvegia nella mass start, 6° Giacomel

Tripletta norvegese nella mass start maschile che chiude i Mondiali di biathlon di Lenzerheide. Oro per Endre Stroemsheim, davanti a Sturla Holm Laegreid e a Johannes Boe, all'ultima gara mondiale della carriera. Buona la gara degli azzurri che chiudono nella top ten, ma lontani dalla zona medaglie. Tommaso Giacomel è sesto con 4 errori al tiro e 44″6 di ritardo dal 38'22″6 di Stroemsheim, mentre Lukas Hofer è ottavo, con un errore, a 55 secondi dal leader. "E' stata una gara dura - ha detto Giacomel -, ma tutto sommato mi sento bene e la mia forma fisica è ottima. Sono molto felice del Mondiale, sempre piazzato fra i primi sei. Sono un po' deluso per la mista, ma devo accettarlo: quello non era il mio giorno".