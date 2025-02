Biathlon, Mondiali: esordio Zeni nel quartetto individuale azzurro

C'è un cambio nel quartetto maschile che mercoledì 19 febbraio affronterà l'individuale valevole per i Mondiali di Lenzerheide di biathlon, al via alle 15.05. Elia Zeni esordirà nella manifestazione elvetica, prendendo il posto di Daniele Cappellari e andrà ad affiancare Didier Bionaz, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer. "Ogni giornata è diversa dalla precedente, l'individuale sarà una nuova opportunità, mi è riuscito di avvicinare il podio, ci sarà una bella lotta, vediamo cosa viene fuori. Fisicamente mi sento in forma, abbiamo avuto qualche calo durante la stagione soprattutto per via della influenza, però adesso è tutto superato e dovrei avere ancora abbastanza fisica. Questo è un bel Mondiale, gli organizzatori sono stati bravi, il pubblico tifa sia in pista che al poligono, voglio godermi ogni giorno", ha dichiarato Lukas Hofer.