Biathlon: Ibu Cup, Trabucchi settima nell'individuale, vittoria a Bened

Settimo posto per Beatrice Trabucchi nella 15km individuale che ha aperto al seconda tappa stagionale di Ibu Cup, nella norvegese Geilo. La ventiquattrenne aostana ha concluso la prova con due errori al poligono, uno in ciascuna delle due sessioni di tiro in piedi, lamentando un distacco di 1'25"1 nei confronti della coetanea francese Camille Bened, vincitrice in 44'41"3 senza incappare in alcuna penalità. Secondo posto quindi per la norvegese Marit Øygard (0-0-0-1) staccata di 42"2 con l'altra francese Fany Bertrand che ha completato il podio staccata di 55"9 dalla compagna di squadra, a sua volta senza errori al tiro. Per Trabucchi, autrice del sesto tempo assoluto sugli sci, si tratta del miglior risultato nella specialità in Ibu Cup; a seguire, 15esimo e 17esimo posto per Linda Zingerle (0-1-0-2, +2"45"7) e per Martina Trabucchi (0-1-1-1, + 3'08"6) con Birgit Schölzhorn (1-0-2-2) in 44esima posizione seguita da Alice Pacchidi (0-2-1-2), 47esima.