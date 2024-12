Biathlon: Ibu Cup, Trabucchi decima nella sprint a Geilo

Decimo posto di Martina Trabucchi nella sprint femminile di Geilo (Nor), valevole per l'Ibu Cup. La 22enne valdostana, 17sima nell'individuale di due giorni fa, si è migliorata salendo fino al decimo posto conclusivo con un errore al poligono e un distacco conclusivo di 1'31"3 dalla francese Paula Botet, regina di giornata in 22'14"9 (0 errori) davanti alla tedesca Marlene Fichtner (0 errori) per 31"4, terza la svedese Johanna Skottheim (1 errore) a 36"9. In classifica segue Martina Trabucchi (0 errori) a 2'01"8, Alice Pacchiodi (0 errori) 27sima a 2'35"2, Birgit Schoelzhorn (2 errori) a 3'08"2 e Linda Zingerle (3 errori) 56sima a 3'41"9. Alle ore 14.20 parte la sprint maschile.