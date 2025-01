Biathlon, Giacomel sul podio ad Anterselva: "Senza i due errori avrei vinto"

Per Giacomel si tratta del quinto podio personale, un bottino che ora conta di un successo e quattro secondi posti. "E' la prima volta che salgo sul podio per due gare consecutive: nel giro finale sapevo di poter tornare sui primi, ho recuperato ma non abbastanza per vincere. Nel nuovo finale un po' più duro la mia forma mi ha aiutato; ora cerchiamo di fare una bella staffetta, visto che a Ruhpolding non è andata bene, abbiamo tutti voglia di fare del nostro meglio". La sprint di Anterselva ha visto un Didier Bionaz convincente. "Sono sodddisfatto, ci voleva questa bella prestazione: fa bene al morale dopo un periodo un po' complicato. Ho sparato con attenzione per limitare gli errori, la pista è sempre dura ed il pubblico ha dato una grande mano per tenere alta l'attenzione. Abbiamo lavorato su tanti aspetti, soprattutto a dicembre, poi abbiamo ricercato la pulizia del gesto tecnico e sta andando meglio. Mi spiace per avere fatto un errore un po' banale al tiro. Sono sempre stato consapevole del mio livello, ma quando perdi un po' la strada, poi ci vuole del tempo per ritrovarsi". I problemi nel poligono a terra hanno inficiato invece la gara di Lukas Hofer. "Ho fatto degli errori che non ci stavano nel primo poligono, mi spiace. Ho provato a dare tacche prima di sparare ma dopo i due errori iniziali non è stato facile. Oggi non c'è molto altro da commentare, se non guardare ancora avanti".