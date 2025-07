Berrettini, altro forfait: rinuncia anche a Toronto. Finirà fuori dalla Top 50

Arriva il terzo forfait consecutivo per Matteo Berrettini che non parteciperà al Masters 1000 canadese, al via domenica. Un momento di difficoltà che prosegue per il tennista romano che ha giocato una sola partita negli ultimi due mesi e mezzo, battuto dal polacco Majchrzak all'esordio a Wimbledon. Forfait che avranno un impatto notevole sul ranking di Berrettini che lunedì prossimo scivolerà fuori dalla top 50 mondiale. Attualmente Matteo risulta iscritto ai successivi due tornei sul cemento americano, il Masters 1000 di Cincinnati e gli US Open.