Basket, Doncic niente qualificazioni mondiali: "Devo stare con le mie figlie"

12 Mag 2026 - 11:18

Ha saltato tutte le partite dei playoff Nba perché infortunato e ora ha deciso che non giocherà con la Slovenia nelle qualificazioni ai mondiali di basket. Luka Doncic, dopo aver assistito all'eliminazione dei Lakers dagli spalti causa il problema al bicipite femorale subito il 2 aprile in una delle ultime partite della stagione regolare, ha annunciato sui social che salterà le partite in programma in estate. Dietro la decisione, che lui stesso definisce dolorosa, non ci sono però problemi fisici, ma familiari. Dopo la separazione dalla fidanzata, il campione sloveno è infatti impegnato per ottenere l'affidamento congiunto delle sue due bambine, Gabriela nata nel 2023 e Olivia nel 2025. "Amo le mie figlie più di ogni altra cosa al mondo e saranno sempre la mia priorità - ha scritto il cestista dei Lakers -. Mentre continuo a lavorare per ottenere l'affidamento congiunto, sono stato costretto a prendere una decisione difficile tra viaggiare e giocare per la nazionale slovena e stare con loro quest'estate. Purtroppo, è stato estremamente difficile per me vederle negli ultimi otto mesi. Ho dato tutto per rappresentare la Slovenia e sono deluso di non poter giocare per il mio Paese quest'estate. Ma in questo momento, le mie figlie e le mie responsabilità di padre sono la mia priorità", ha concluso Doncic.

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