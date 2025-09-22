Basket: Chus Mateo nuovo ct Spagna, prende il posto di Scariolo

Chus Mateo è il nuovo ct della nazionale di basket della Spagna. Il 56enne di Madrid prende il posto di Sergio Scariolo che a sua volta allenerà il Real. L'ufficialità è arrivata dalla stessa federazione iberica: il neo tecnico, classe 1969, che ha lasciato (esonerato) il Real Madrid ha battuto la concorrenza degli altri candidati alla panchina della Nazionale come Pablo Laso, Xavi Pascual e Jaume Ponsarnau. Chus Mateo esordirà a novembre nelle qualificazioni ai mondiali 2027 in programma in Qatar.