BASEBALL: MAZZIERI E' IL NUOVO PRESIDENTE DELLA FIBS

Marco Mazzieri è il nuovo presidente della Federazione italiana baseball e softball. E' stato eletto dall'assemblea che si e' svolta a Pieve di Cento, in provincia di Bologna, col 56.04% dei voti e subentra ad Andrea Marcon, che ha preso il 42,7%. "Se mi avessero detto 50 anni fa che sarei stato presidente di questo movimento che mi ha dato tanto, non ci avrei creduto - il primo commento di Mazzieri, 62 anni, grossetano, ex giocatore della serie A e della nazionale ed ex allenatore - Vogliamo essere davvero la federazione di tutti, non vogliamo lasciare indietro nessuno e vogliamo mettere tutto il movimento nelle condizioni di lavorare al meglio. Grazie davvero a tutti". Mazzieri guidera' la Federbaseball per il prossimo quadriennio olimpico, fino al 2028, l'uscente Marcon era presidente dal 2016. La Fibs e' la seconda federazione il cui voto cambia la guida dirigenziale, dopo il rugby: delle 22 finora alla prova assembleare, ben 16 hanno infatti confermato i presidenti uscenti, due non ricandidavano l'uscente, la pallamano veniva dal commissariamento e con la Fibs e' la Fir ad aver eletto Andrea Duodo al posto di Marzio Innocenti.