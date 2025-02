Baseball, Alex Liddi annuncia il ritiro: "Pronto a nuovo capitolo mia vita"

Successivamente, ha militato in Triplo A con le franchigie dei Baltimore Orioles, Chicago White Sox, Los Angeles Dodgers e Kansas City Royals, oltre che in Messico con Tigres de Quintana, Toros de Tijuana e Leones de Yucatan. La sua carriera internazionale ha incluso anche la vittoria della Serie del Caribe con i Venados de Mazatlán e un'esperienza nella Chinese Professional Baseball League con i Chinatrust Brothers. Negli ultimi due anni, Liddi ha vestito la maglia del ParmaClima, coronando la sua carriera con la vittoria del campionato di Serie A pochi mesi fa. "A nome mio, di tutto il Consiglio Federale e di tutto il Movimento, non posso che ringraziare Alex per la straordinaria carriera che ha disputato," afferma il Presidente Federale Marco Mazzieri. "Oltre ai risultati raggiunti in campo, voglio dire grazie a Liddi per il ruolo di portabandiera del nostro movimento, che ha saputo ricoprire dentro e fuori dal campo ad altissimo livello per oltre 20 anni. Conosco Alex da quando era praticamente bambino e ho avuto il piacere di allenarlo in tantissime occasioni come manager dell'Italia. A lui sono legati tantissimi bei ricordi che porterò sempre con me. Confido che, come ha fatto da giocatore, possa portare anche in futuro, in un'altra veste, il suo contributo per il nostro sport".