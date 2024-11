Automobilismo, quattro titoli per la Ferrari el GT World Challenge Europe – Endurance Cup

La Ferrari 296 GT3 chiude nel migliore dei modi la stagione del GT World Challenge Europe – Endurance Cup facendo incetta di titoli sul circuito di Jeddah. Un terzo posto al termine delle sei ore di gara consente ad Alessandro Pier Guidi e Alessio Rovera di laurearsi campioni nella classifica assoluta del campionato Endurance, grazie anche al contributo di Davide Rigon che ha aveva saltato la tappa di Monza. Successo anche per AF Corse – Francorchamps Motors nella categoria più prestigiosa riservata ai Team. Per la vettura numero 51 è stata una stagione memorabile, con tre podi su cinque gare conquistati alla 24 Ore di Spa-Francorchamps, alla 3 Ore di Monza e in Arabia Saudita.

La serata perfetta di Jeddah regala a Ferrari anche i titoli Piloti e Team all’equipaggio della vettura numero 93 di Sky Tempesta Racing di Jonathan Hui, Christopher Froggatt ed Eddie Cheever, autori di una stagione solida e costante chiusa con una sesta posizione tra le strade saudite. Avendo vinto anche la Sprint Cup, Cheever e Hui hanno conquistato il titolo combinato nella classe Bronze del GT World Challenge.