Automobilismo, la Ferrari rinnova il contratto di Calado per il Wec

Ferrari ha annunciato l’estensione pluriennale del contratto con James Calado, prolungando la collaborazione con il pilota inglese iniziata nel 2014. Originario di Worcester, in Inghilterra, il pilota ufficiale Ferrari ha conquistato con la Casa di Maranello tre titoli mondiali Piloti e Costruttori nel FIA World Endurance Championship, nella categoria LMGTE Pro, nelle stagioni 2017, 2021 e 2022, guidando la 488 GTE del team AF Corse insieme ad Alessandro Pier Guidi. Oltre a essersi aggiudicato la vittoria assoluta alla 24 Ore di Le Mans del Centenario nel 2023 con la 499P numero 51, l’inglese ha ottenuto due successi di classe LMGTE nella leggendaria gara francese, nel 2019 e nel 2021. Il pilota britannico classe 1989 ha ottenuto 27 vittorie e 62 podi con la Ferrari nell’arco delle 130 gare disputate con il Cavallino Rampante. Il suo primo podio risale al 2014, quando concluse al terzo posto la 6 Ore di Spa-Francorchamps al volante della 458 Italia GT2. La sua prima vittoria nel Mondiale arrivò invece nel 2016, alla 6 Ore del Nürburgring, guidando la 488 GTE. Oltre all’impegno al volante delle vetture GT3 Ferrari, con le quali ha vinto la 24 Ore di Daytona in classe GTD Pro nel 2024, dalla stagione 2023 Calado è impegnato nella categoria regina del Mondiale endurance al volante della Ferrari 499P. Con questa vettura, l’inglese ha ottenuto sinora 3 vittorie (Le Mans 2023, Imola e Spa 2025) e 7 podi in 22 gare.