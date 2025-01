Australian Open: Sinner, esordio nella notte di lunedì non prima delle 4

Jannik Sinner è uno dei soli tre giocatori in attività, insieme a Novak Djokovic e Stan Wawrinka, ad aver vinto almeno una volta l'Australian Open. Per la prima volta campione in carica in uno Slam, l'azzurro inizierà il suo percorso in questa edizione a Melbourne Park lunedì non prima delle 4 del mattino, ora italiana, sulla Rod Laver Arena contro il cileno Nicolas Jarry, numero 34 ATP (1-1 il bilancio negli scontri diretti. Sarà il match numero 80 in tabellone principale nei major per l'azzurro. Primo Italiano in finale in singolare maschile nella storia del torneo, unico dopo Nicola Pietrangeli con più di una finale nei major, Sinner potrebbe diventare quest'anno il primo italiano, uomo o donna, con tre titoli Slam in singolare all'attivo in carriera (sempre considerando solo i tabelloni di singolare).