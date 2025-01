Australian Open, Musetti: "Ho buone sensazioni, speriamo possa essere anno giusto"

"Mi sono sempre trovato a rincorrere le buone sensazioni in Australia, ma quest'anno ne ho veramente di positive. Speriamo che possa essere l'anno buono". Così Lorenzo Musetti nell'intervista a SuperTennis alla vigilia dell'Australian Open. "Penso che la superficie sia più ruvida, le palline tendono a gonfiarsi, ad aprirsi prima ed è un piccolo vantaggio per il mio gioco" ha detto Musetti, che inizierà il suo percorso contro l'amico Matteo Arnaldi. "Ci conosciamo da tantissimo, ricordo quando facevamo i centri periferici insieme a Genova, passavamo giornate di allenamento e tempo libero insieme. Abbiamo giocato, scherzato, riso insieme tantissime volte. Non sarà una partita facile per entrambi", ha concluso.