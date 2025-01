Australian Open, gioia Bronzetti: "Una delle partite più belle mia carriera"

"Sicuramente, insieme a quella con Krejcikova agli Us Open, una delle mie partite più belle. Forse non ci credevo neanche io, speravo di fare bella partita e di agganciarmi il più possibile al suo livello. Ma sono entrata bene in partita e forse lei è rimasta sorpresa del livello. Sono riuscita ad andare subito sopra e sono stata brava a gestire poi i momenti più delicati nel secondo set". Così Lucia Bronzetti commenta in conferenza stampa la vittoria contro la veterana Vika Azarenka agli Australian Open.