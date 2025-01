Australian Open, Berrettini "Emozione speciale, bella lotta con Norrie"

"Una sensazione bellissima, dal primo punto, dalle 11 di questa mattina, lo stadio era stracolmo. È stata una emozione speciale, anche perché l'ultimo Slam non me lo ero goduto come avrei voluto per la preparazione un po' complicata. È bello essere qui, è bello stare bene e superare un primo turno così tosto". Così il tennista Matteo Berrettini racconta le emozioni del match di primo turno contro Cameron Norrie. "Anche Cameron è stato un Top 10 e non è mai un avversario facile. È stata un'ottima performance, una bella lotta come piace a me, forse avrei dovuto fare qualcosa in più nel primo set ma il tennis è questo. Dopo aver perso quel parziale ho utilizzato quella sensazione di delusione per trovare energie positive già a inizio secondo set, l'ho vinto e da quel momento ho giocato sempre meglio", ha aggiunto. "Il servizio è sempre stata un'arma importante per il mio gioco - ha spiegato - e quando funziona, come ha funzionato oggi, mi dà ossigeno e mi permette di affrontare meglio i turni di risposta. Ho lavorato molto su questo colpo, in particolare sulle rotazioni per cercare di variarlo sempre di più. Il movimento delle spalle, della gamba destra…. piccole cose che potranno aiutarmi in futuro".