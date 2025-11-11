Atp Finals, Musetti ringrazia il pubblico: "Senza di voi non avrei vinto"

"Devo ringraziare il pubblico, senza di voi non sarei mai riuscito a vincere la partita". Così Lorenzo Musetti nell'intervista a caldo in campo dopo il successo ottenuto contro Alex De Minaur alle Atp Finals. "La stanchezza a metà partita si è fatta sentire tanto, le gambe non si muovevano come all'inizio - ha aggiunto - Facevo fatica, sono riuscito a scavare dentro di me la poca energia rimasta, gli ultimi due mesi sono stati abbastanza impegnativi, sono veramente molto contento". "Spesso essendo a questo livello forse la gente si scorda che comunque siamo esseri umani, ho ancora 23 anni e non è facile performare sempre al top - ha concluso - Però devo dire che quest'anno abbiamo fatto veramente un bel salto di qualità. Sono sicuro che negli anni passati una partita del genere non sarei mai riuscito a portarla a casa. Questo è importante".