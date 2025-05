ATP 500 Amburgo, Cobolli inarrestabile: vola in semifinale

Flavio Cobolli ha sconfitto lo spagnolo Roberto Bautista-Agut e ha raggiunto la semifinale nel torneo ATP 500 in corso sulla terra rossa di Amburgo. Il tennista romano ha lottato nel primo set vincente per 7-4 al tie-break mentre nel secondo parziale non ha lasciato neanche un game all'attuale numero 57 ed ex numero 9 del ranking. In semifinale il tennista classe 2002 troverà l'argentino Etchverry, che occupa la posizione numero 55 della classifica mondiale. Solo un precedente tra i due: nel 1° turno degli Australian Open 2025 il sudamericano si è imposto in 4 set per 6-7 6-3 7-5 6-1. In questa stagione sulla terra rossa, Cobolli ha vinto il torneo a Bucarest battendo Baez in finale.