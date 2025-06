Atletica, Virginia Troiani vola sui 400 metri di Ginevra con 51"06 e diventa la seconda italiana di sempre

Virginia Troiani chiude al secondo posto con l'ottimo crono di 51"06 la gara dei 400 metri del meeting di Continental Tour a Ginevra, diventando la seconda italiana di sempre nella storia nazionale della specialità dietro all'italo cubana Libania Grenot, detentrice del record con 50"30 dal 2009. La 29enne lombarda che di fatto non è nemmeno un'atleta professionista in quanto non tesserata per alcun Gruppo Militare, si era già messa in luce a inizio stagione con il tempo di 51"33 a Busto Arsizio con cui aveva polverizzato il suo precedente limite di 52"10 del 2022 e quindi, con il risultato odierno, si migliora di ulteriori 27 centesimi. Nella classifica finale della gara fatta di tre serie distinte e vinta dalla colombiana Evelis Aguilar con 50"78, al terzo posto globale realizzato in una prova diversa da quella della Troiani, si piazza Alice Mangione con un altrettanto eccellente 51"07 grazie al quale pareggia il suo personale, che diventa adesso la terza prestazione di sempre in Italia.