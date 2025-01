Atletica, Thompson vince i 60 indoor di Astana in 6"56

Il 23enne velocista giamaicano Kishane Thompson, argento per soli 5 millesimi sui 100 metri delle Olimpiadi di Parigi, ha vinto con il tempo di 6"56 i 60 metri del primo meeting Gold del Continental Tour Indoor iniziato oggi ad Astana, capitale del Kazakistan. Per lo sprinter caraibico che vanta un personale di 9"77 sui 100, una prova non straordinaria nella sua prima gara al coperto in carriera sulla distanza dopo aver già corso in 6"58 la batteria, avendo peraltro ottenuto all'aperto sempre sui 60 pochi giorni fa in Giamaica un più significativo 6"48, oltretutto con vento contrario di -2,1 m/s. Nessun particolare risultato di rilievo nelle altre competizioni di questo primo grande evento mondiale dell'anno, mentre sempre nella finale dei 60 maschili va segnalato il sesto posto con 6"74 del canadese Andre De Grasse, oro olimpico sui 200 di Tokyo 2020 e nella 4x100 di Parigi 2024.