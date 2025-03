Atletica, Sara Fantini al sedicesimo titolo italiano consecutivo nel martello

Sara Fantini, campionessa europea di Roma 2024 nel lancio del martello, vince a Rieti nel corso dei campionati invernali di lanci, il suo sedicesimo titolo italiano consecutivo, una striscia infinita di vittorie a livello nazionale cominciata proprio nella gabbia dello Stadio Guidobaldi nel 2017. Nella giornata con condizioni climatiche non ideali per la pioggia, la lanciatrice emiliana ottiene il primo over 70 dell’anno con una miglior misura di 70,81 metri al primo turno, seguita da tre nulli, un 69.74 e un altro nullo conclusivo. Per la primatista nazionale della specialità con 75,77 ottenuto a Madrid nel 2022, il prossimo importante impegno sarà nella Coppa Europa di specialità, programmata il 15 e 16 marzo nella città di Nicosia a Cipro. Nella gara al secondo posto Rachele Mori con 67,92 e al terzo Alessia Beneduce con 59,14.