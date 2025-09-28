Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica paralimpica, Mondiali: Italia subito oro con Calcagni

28 Set 2025 - 20:42

Riflettori puntati su Carlo Calcagni, primo a scendere in pista a questi Mondiali di atletica paralimpica di Nuova Delhi. Per lui, dopo le ottime qualifiche di ieri (59.47), oggi la finale dei 400m T72, la gara che a giugno 2024, a Parigi, lo ha incoronato primatista mondiale della distanza, con 59.43. Con 59.91, a 48 centesimi dal suo record iridato, l'azzurro mette in fila alle sue spalle gli avversari: il brasiliano Matos Marques Cunha, argento con 1:07.23 e il polacco Siewa, bronzo con 1:14.40. L'inizio è entusiasmante, domani le batterie dei 100m uomini T44 e T64 e la finale del salto in lungo donne T12. Le gare, a partire dalle 6.20 della mattina italiana. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

02:59
ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

01:20
Verso Milano-Cortina

Verso Milano-Cortina

01:58
DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

01:20
Sinner "trita" Cilic

Sinner "trita" Cilic

01:56
NEW DICH GARGIULO POST BELGIO DICH

Gargiulo: "Essere tra le prime 4 del mondo è un'emozione fortissima"

02:12
MCH GIANNELLI (VOLLEY) VISITA MURALES A MANILA MCH

Simone Giannelli visita a Manila il murale a lui dedicato

01:02
DICH RUSSO OK

Italvolley, Russo "Abbiamo avuto l'aggressività giusta"

01:17
DICH GIANNELLI PER SITO DICH

Italvolley, Giannelli: "Essere ancora tra le prime 4 grande soddisfazione"

00:56
DICH MICHIELETTO VOLLEY POST BELGIO DICH

Italvolley, Michieletto "Quando ci divertiamo abbiamo tre marce in più"

01:19
DICH DE GIORGI VOLLEY DICH

Italvolley, De Giorgi: "Abbiamo gestito bene tutto, è un gruppo speciale"

01:28
Padel a Istanbul

EA7 World Legends Padel Tour: trionfo di Denis e Locatelli a Istanbul, Totti e Toni ko

00:34
DICH ERRANI BJK CUP 21/09 DICH

Errani: "La Nazionale è sempre un onore. Se torno l'anno prossimo? Vedremo"

00:41
DICH PAOLINI BJK CUP 21/09 DICH

Paolini: "È"stato diverso dall'anno scorso, giocato due match perfetti"

00:22
DICH GRANT BJK CUP 21/09 DICH

Grant: "Vivere questa settimana con loro è stato bellissimo, ho imparato tanto"

01:51
DICH DE GIORGI POST ITA-ARG 21/9 DICH

De Giorgi: "L'Italia aveva bisogno di una vittoria con una certa pressione addosso"

I più visti di Altri Sport

Sandro Dias scrive la storia: si lancia con lo skate da un edificio di 22 piani FOTO

DICH ABODI FERRARA 26-09 DICH

Abodi al Festival dello sport di Ferrara: "Mi auguro nasca un nuovo San Siro"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

Ciclismo, missione Africa

Ciclismo, missione Africa

ssalute

Padova capitale della prevenzione con Lo Spettacolo della Salute 2025

MCH TOM BRADY HALL OF FAME 1

Tom Brady entra nella Hall of Fame dei Patriots

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:42
Atletica paralimpica, Mondiali: Italia subito oro con Calcagni
19:07
Superbike, Vierge passa alla Yamaha
18:15
Ginnastica Artistica: grave lesione al collo, muore 19enne ginnasta indonesiano
18:11
Canoa, Mondiali slalom: Azzurri in gara a Sydney
17:01
Tiro con l'arco, Mondiali paralimpici: oro per Travisani nel ricurvo