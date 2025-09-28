Atletica paralimpica, Mondiali: Italia subito oro con Calcagni

Riflettori puntati su Carlo Calcagni, primo a scendere in pista a questi Mondiali di atletica paralimpica di Nuova Delhi. Per lui, dopo le ottime qualifiche di ieri (59.47), oggi la finale dei 400m T72, la gara che a giugno 2024, a Parigi, lo ha incoronato primatista mondiale della distanza, con 59.43. Con 59.91, a 48 centesimi dal suo record iridato, l'azzurro mette in fila alle sue spalle gli avversari: il brasiliano Matos Marques Cunha, argento con 1:07.23 e il polacco Siewa, bronzo con 1:14.40. L'inizio è entusiasmante, domani le batterie dei 100m uomini T44 e T64 e la finale del salto in lungo donne T12. Le gare, a partire dalle 6.20 della mattina italiana.