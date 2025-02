Atletica, Oukhrid e Iavarone campioni italiani di maratona

Il marocchino Lhoussaine Oukhrid, equiparato atleta italiano ai fini della partecipazione ai campionati nazionali, ha vinto la maglia tricolore assoluta della maratona nella gara denominata Maga Circe, disputata sul percorso dal porto di San Felice Circeo, toccando il lungomare e Torre Paola, per concludersi a Sabaudia in provincia di Latina. Il 40enne vincitore maschile, addirittura facente parte della categoria master M40, ha chiuso con il tempo di 2h16'58 davanti a Nadir Cavagna secondo in 2h18'29, con al terzo posto Nicola Bonzi in 2h19'55, anche se la prova è stata vinta dal keniano Nathan Kioko Mutuku con 2h14'45, non in competizione per il titolo. Al femminile successo di Elisabetta Iavorone con 2h43'28, con in seconda posizione Sara Carnicelli in 2h43'46, che ha preceduto Federica Cernigliaro terza in 2h44'51.