Atletica, Nestola campionessa italiana nei 10.000 metri a Cosenza

Sara Nestola, 24enne atleta medaglia di bronzo nella mezza maratona dei campionati europei disputati a Lovanio in Belgio a inizio di aprile, ha conquistato con il tempo di 33'10"72 il titolo italiano assoluto sui 10.000 metri in pista nel corso dei campionati disputati esclusivamente per tale specialità a Cosenza, con al secondo posto Marika Accorsi in 33'52"06 e al terzo Giulia Aprile in 34'36"44. Nella gara maschile successo del 23enne Francesco Guerra con 29'01"36, davanti a Luca Ursano secondo in 29'09"04 e a Nicolò Bedini che completa il podio in 29'15"37.