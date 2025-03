Atletica: Mondiali indoor, sette azzurri in gara domani, attesa per Dosso

Sette gli azzurri in gara nella seconda giornata dei Mondiali indoor di atletica di Nanchino, tra la nottata italiana e la mattinata-primo pomeriggio di sabato. L'attesa è soprattutto per le volate di Zaynab Dosso, la campionessa d'Europa dei 60 e leader mondiale stagionale (7"01), alla ricerca di un altro risultato di prestigio dopo il bronzo mondiale dello scorso anno a Glasgow. Previsti tre turni in un giorno, con le batterie dalle 4.15 (tre qualificazioni dirette più sei ripescaggi), le semifinali dalle 13.15 (2+2) e la finale alle 14.18. Al via anche l'altra azzurra Gloria Hooper. Tra le avversarie per le medaglie, in particolare la svizzera Mujinga Kambundji, la lussemburghese Patrizia Van der Weken, la polacca Ewa Swoboda, la statunitense Mikiah Brisco. Finale nell'asta per Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo: qui la sveglia va puntata alle 3.10 italiane, le 10.10 di Nanchino, e la progressione dice 4,30, 4,45, 4,60, 4,70 e avanti di cinque centimetri in cinque centimetri. Di notte anche le batterie dei 60hs con l'argento mondiale in carica Lorenzo Simonelli e con Nicolò Giacalone dalle 3.25 (4+4), lasciapassare verso le semifinali di nove ore più tardi. Dalle 5.31 le 'semi' degli 800 con Giovanni Lazzaro: avanti i primi due, senza ripescaggi.