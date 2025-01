Atletica: marcia, domenica Tricolori assoluti e promesse 35km in Puglia

Le prove più lunghe iniziano alle 8.30. Sul percorso pugliese di un chilometro, tra via Roma e piazza Giuseppe di Vagno. Tra gli uomini è atteso l'azzurro delle Olimpiadi di Parigi Riccardo Orsoni (Fiamme Gialle), primato personale di 2h30:38 due anni fa a Podebrady. Al via anche il campione italiano in carica Andrea Agrusti (Fiamme Gialle), vincitore in ottobre a Prato con 2h33:06 e accreditato di un PB di 2h30:16. Tra gli altri iscritti Gianluca Picchiottino (Fiamme Gialle), Aldo Andrei (Fiamme Oro), Teodorico Caporaso (Virtus Emilsider Bologna), Gabriele Gamba (Atl. Riccardi Milano 1946), l'under 23 Diego Giampaolo (Fiamme Gialle). Al femminile, l'evento organizzato dall'Amatori Atletica Acquaviva vedrà il rientro di Alexandrina Mihai (Fiamme Oro), assente dalle gare dal maggio scorso per problemi fisici, al debutto sulla distanza dopo essere stata capace di marciare in un promettente 1h30:50 nella 'venti' di La Coruna. Sulla linea di partenza anche Federica Curiazzi (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter, PB 2h49:39), la tricolore in carica Sara Vitiello (Fiamme Oro), le specialiste Sofia Fiorini (Libertas Unicusano Livorno), Lidia Barcella (Bracco Atletica) e Beatrice Foresti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter).