Atletica, Lyles debutta a sorpresa sui 60 indoor in Florida con 6"62

Noah Lyles, 27enne velocista statunitense campione olimpico e mondiale dei 100 metri, ha esordito a sorpresa nei 60 indoor del RADD College Invitational 2025 Alachua County, disputato nello Sports & Event Center di Gainesville in Florida, vincendo la finale con il tempo di 6"62 dopo aver corso la batteria con lo stesso crono. Lo sprinter USA era atteso al debutto il prossimo 2 febbraio nel New Balance Grand Prix di Boston, meeting Gold del Continental Tour Indoor di Boston, dove sfiderà su tutti l'azzurro Marcell Jacobs a sua volta all'esordio, ma ha voluto evidentemente anticipare i tempi per verificare prima la propria condizione. Lyles, grande specialista sia dei 100 che dei 200 all'aperto, vanta un personale di 6"43 nei 60 indoor ottenuto nel 2024, ma non ha ancora apertamente dichiarato se punterà ai mondiali al coperto di Nanchino in Cina dal 21 al 23 marzo, dopo aver partecipato a quelli dell'anno scorso a Glasgow in Scozia dove fu secondo con 6"44 sui 60 dietro al connazionale Coleman, e ottenne lo stesso piazzamento d'argento anche con la staffetta 4x400.