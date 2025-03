Atletica leggera, grande attesa per la XXIII StrAVicenza

Giunta alla 23esima edizione sotto la guida di Atletica Vicentina in collaborazione con la Città di Vicenza, la tradizionale gara competitiva, su percorso omologato FIDAL e valida come Trofeo Banca delle Terre Venete, partirà per la prima volta in viale Mazzini alle ore 10 con l’emozionante finish line in Piazza dei Signori. La manifestazione vanta il gemellaggio internazionale con il comune francese di Annecy, che scenderà in campo con una rappresentanza di 16 runner. A guidare i 700 agonisti, con il pettorale n.1 l’azzurra vicentina Federica Del Buono (C.S. Carabinieri), che dovrà confrontarsi, tra le altre, con le etiopi Firegenet Dessale Melkie e Hiwot Mehari Beza. Anche al maschile la sfida sarà all’insegna della velocità, trainata dagli atleti etiopi Efrem Asefa Gebrehiwet, Fikadu Haftu Tsadik, Solomon Berihu Weldeslassie e Haftamu Abadi Gebrese. Su stravicenza.net le iscrizioni resteranno aperte fino a mercoledì 12 marzo. Alle 10.30, invece, da viale Framarin avrà inizio la camminata ludico motoria su tracciati di 5 e 10 km, mentre la

Stravicenza Scuole coinvolgerà gli studenti di elementari e medie. Fino a sabato sarà possibile registrarsi all’infopoint allestito al Centro Commerciale Le Piramidi, mentre domenica mattina presso il piazzale antistante alla sede di Banca delle Terre Venete di viale Mazzini. Sarà ricca anche l’animazione in Piazzetta Palladio con la s(NO)w DIFFERENCE EXPEDITION, che combinerà esperienze interattive e il confronto con campioni per avvicinare il pubblico, in particolare i giovani, ai valori dello sport attraverso la conoscenza delle discipline olimpiche e paralimpiche dei Giochi 2026 a Cortina. Questo Roadshow, organizzato dalla Fondazione Cortina con la Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi, è promosso dalla Regione Veneto per il progetto “Veneto in Action”, ideato per valorizzare l’area regionale in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026.