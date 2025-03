Atletica: la stellina Gout Gout battuto dal connazionale Kennedy

Il prodigio australiano della velocità Gout Gout è stato surclassato dal connazionale Lachlan Kennedy in un'emozionante gara maschile di 200 m a Melbourne. In occasione del Maurie Plant Meet, Kennedy ha tenuto testa a Gout ottenendo il suo miglior tempo personale di 20"26. Il diciassettenne Gout - da alcuni considerato il nuovo Usain Bolt -, nato in Australia dopo che i suoi genitori erano emigrati dal Sudan del Sud, è arrivato secondo con 20"30 nella gara più importante della sua giovane carriera. Il giovane è salito alla ribalta a dicembre, quando ha segnato il tempo più veloce di sempre per un sedicenne e poi ha corso i 200 m più veloci al mondo quest'anno con 20"05 questo mese. "Il mio obiettivo era solo di tenerlo a bada" ha detto Kennedy, 21 anni, che ha vinto l'argento nei 60 metri maschili ai Campionati mondiali indoor della scorsa settimana a Nanchino.