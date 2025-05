Atletica, Jacobs sui 100 metri del Roma Sprint Festival il 20 giugno

Marcell Jacobs, campione europeo dei 100 metri a Roma 2024, sarà in gara il prossimo 20 giugno nello Stadio dei Marmi di Roma in occasione dei 100 metri del Roma Sprint Festival, evento agonistico a cui aveva già partecipato l'anno scorso vincendo la gara con 10"07. Per il velocista azzurro campione olimpico a Tokyo 2021 dovrebbe essere la prima gara della stagione all'aperto, dopo l'infortunio di fine marzo che gli ha impedito di essere presente nei primi impegni previsti, sulla strada che culminerà con i Mondiali in Giappone dal 13 al 21 settembre.