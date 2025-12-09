Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica, Jacobs domani a Milano per un evento promozionale con Regione Lombardia

09 Dic 2025 - 18:46
© Colombo/Fidal

© Colombo/Fidal

Marcell Jacobs, in merito al quale sono aumentati i dubbi sul prosieguo della sua carriera agonistica dopo l'intervista alla 'Stampa' uscita oggi e riportata da varie testate, sarà domani mattina 10 dicembre alle 10,00 a Milano, sotto il Palazzo della Regione in piazza Città di Lombardia, per un evento organizzato dalla sua Academy Jacobs con Regione Lombardia. Nell'occasione il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2021 incontrerà i coloro che avranno il piacere di confrontarsi con lui, con particolare riferimento ai giovani,
nell'ottica di trasmettere l’importanza della pratica sportiva come elemento base per una sana educazione e un corretto stile di vita, ma avrà anche modo di raccontare le emozioni e il significato delle Olimpiadi a poche settimane dall'inizio dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina. A far gli onori di casa sarà il presidente della Regione Attilio Fontana.

jacobs
marcell jacobs

Ultimi video

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

01:14
Sci di nuovo azzurro

Sci di nuovo azzurro

01:39
Domenica di pallavolo

Domenica di pallavolo

00:34
MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

00:44
MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

01:47
La torcia al Quirinale

La torcia al Quirinale

01:10
DICH MALAGO' TORCIA OLIMPICA DICH

Malagò: "La torcia per l'Italia è uno spot per il Paese"

00:57
DICH MATTARELLA OLIMPIADI DICH

Mattarella: "L'Olimpiade parli a tutti con forza"

00:49
DICH MATTARELLA SU TREGUA OLIMPICA DICH

Mattarella: "L'Italia ha chiesto che la tregua olimpica sia rinnovata"

00:56
MCH ACCESSIONE TORCIA QUIRINALE MCH

L'accensione della torcia olimpica al Quirinale

00:42
MCH FIAMMA OLIMPICA A ROMA MCH

La fiamma olimpica è arrivata in Italia

02:22
DICH BEPPE SALA TORCIA OLIMPICA dalla mixed DICH

Milano-Cortina, Sala: "Per Santa Giulia tutto a posto, superati gli scogli delle ultime settimane"

01:03
MCH 2 CAMERA ARDENTE PIETRANGELI 3/12 MCH

L'ultimo saluto a Pietrangeli: la camera ardente al Foro Italico

02:19
DICH MALAGO' CAMERA ARDENTE PIETRANGELI SRV

Malagò: "Pietrangeli un fenomeno, ma scanzonato e divertente"

03:28
DICH BINAGHI CAMERA ARDENTE SRV

Binaghi: "Pietrangeli ci ha reso orgogliosi di essere italiani"

02:01
DICH VOLANDRI CAMERA ARDENTE SRV

Volandri: "Pietrangeli è quello che ci ha insegnato ad amare la Davis"

I più visti di Altri Sport

MCH PARTENZA FIACCOLA PALTRINIERI MCH

La partenza della fiaccola olimpica con Paltrinieri

Sara Curtis da record

Sara Curtis da record

MCH FIACCOLA POLONARA-TAMBERI MCH

Brivido Olimpiade: l'emozionante passaggio della fiamma tra Tamberi e Polonara

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

Razzetti: "L'emozione più bella della mia vita"

Deplano: "Sono strafelice"

Deplano: "Sono strafelice"

MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
21:43
Milano Cortina 2026, oltre 3mila studenti per il test eventi della Milano Rho Ice Hockey Arena
20:11
Superbike, Ducati vince con Syahrin il titolo Asia 2025
19:40
Milano Cortina 2026, Roda: "Brignone ha ripreso a sciare, a gennaio si capirà"
18:46
Atletica, Jacobs domani a Milano per un evento promozionale con Regione Lombardia
18:35
Milano-Cortina 2026: disponibile da domani la app per accedere ai biglietti digitali