Atletica, Jacobs domani a Milano per un evento promozionale con Regione Lombardia

Marcell Jacobs, in merito al quale sono aumentati i dubbi sul prosieguo della sua carriera agonistica dopo l'intervista alla 'Stampa' uscita oggi e riportata da varie testate, sarà domani mattina 10 dicembre alle 10,00 a Milano, sotto il Palazzo della Regione in piazza Città di Lombardia, per un evento organizzato dalla sua Academy Jacobs con Regione Lombardia. Nell'occasione il campione olimpico dei 100 metri di Tokyo 2021 incontrerà i coloro che avranno il piacere di confrontarsi con lui, con particolare riferimento ai giovani,

nell'ottica di trasmettere l’importanza della pratica sportiva come elemento base per una sana educazione e un corretto stile di vita, ma avrà anche modo di raccontare le emozioni e il significato delle Olimpiadi a poche settimane dall'inizio dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina. A far gli onori di casa sarà il presidente della Regione Attilio Fontana.