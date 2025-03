Atletica: Iten 'corre' veloce, in Kenya il paradiso dei maratoneti tra hotel e lodge

Ogni giorno la stessa scena di vitalità, passione e sudore. Quando sorge l'alba, i sentieri polverosi della sonnolenta cittadina di Iten si animano all'improvviso di gruppi di corridori di ogni nazionalità che a ritmo sostenuto iniziano la loro 'chilometrica' fatica, spesso inseguiti da bambini diretti a scuola. Benvenuti nel paradiso dei maratoneti, un pezzo di terra a 2.400 metri di quota situato nella Rift Valley diventato negli ultimi tempi il luogo di culto di chi sogna di diventare un campione. E' qui, a 350 chilometri a nord-ovest di Nairobi, che i migliori fondisti keniani si allenano con l'obiettivo di essere i futuri David Rudisha, Vivian Cheruiyot, Matthew Birir e Brimin Kipruto, talenti che hanno dominato il mondo e portato in alto la bandiera del Kenya. L'altitudine combinata con una serie di tracciati e saliscendi adatti per 'assorbire' ogni fatica e affinare la tecnica, hanno contribuito a trasformare Iten in un 'magical place'. E per soddisfare il crescente interesse da parte di atleti professionisti e amatoriali, negli ultimi anni sono spuntati a ritmo frenetico hotel, lodge e appartamenti in affitto per soggiorni brevi. "Sono venuto in Kenya per condivedere le fatiche mie e dei miei atleti con questa comunità di corridori d'élite", ha detto Ryan Mex di Malta, corridore e allenatore semi-professionista, che ha portato con sé tre atleti. "La prossima volta voglio venire con un gruppo più numeroso perché ci piace molto l'ambiente di allenamento qui. Questo è il posto migliore al mondo in cui venire per un campo di allenamento", ha aggiunto.