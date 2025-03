Atletica: Europei indoor, Cavalli qualificata in finale 3000 donne

Una qualificazione e due eliminazioni nei 3000 metri al femminile nella terza mattinata degli Europei indoor di Apeldoorn in corso in Olanda. Promossa Ludovica Cavalli che compie il proprio dovere alla perfezione: senza particolari difficoltà si ritrova nel gruppo delle prime sei che caratterizza la seconda metà di gara, e sono proprio sei i pass per la finale a disposizione in ognuna delle batterie. La ligure (passaggi da 3:06.50 ai mille, 6:02.10 al duemila, ultimo km in 2:53) ne approfitta chiudendo terza con il crono di 8:55.47, in linea con l'irlandese Sarah Healy (8:55.35) e l'olandese Maureen Koster (8:55.40). Più tattica la seconda batteria, dove non c'è gloria per Federica Del Buono e Micol Majori. Del Buono è ancora davanti al passaggio ai duemila metri, poi aumentano i ritmi e perde terreno nell'ultimo chilometro, terminando la prova all'ottavo posto in 9:11.39. Nona Majori (9:13.01), svetta la britannica Melissa Courtney-Bryant (9:08.19).