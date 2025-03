Atletica, Europei 2026 U18 a Rieti, Iapichino: "Sarà indimenticabile"

Mancano 500 giorni a Rieti 2026, gli Europei U18 in programma dal 16-19 luglio del prossimo anno. L'organizzazione prosegue a ritmo serrato per accogliere al meglio atleti e spettatori allo Stadio Guidobaldi, in tempi recenti già scenario di altri Europei, quelli junior del 2013. Un evento di caratura internazionale che vedrà l'Italia ancora una volta protagonista nel panorama continentale dell'atletica giovanile, con la città pronta a regalare un'esperienza da ricordare per sempre, a due anni dalla prestigiosa vittoria azzurra nel medagliere di Banska Bystrica 2024.