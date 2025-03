Atletica Euroindoor, La Torre: "Italia al centro dell'attenzione"

"Ci possiamo attendere una Nazionale che combatte millimetro per millimetro. Una Nazionale che si è messa al centro dell'attenzione e ci vuole restare". Il direttore tecnico Antonio La Torre parla dall'arena Omnisport di Apeldoorn durante l'allenamento ufficiale della vigilia, a poche ore dall'inizio degli Europei indoor in Olanda (da giovedì a domenica), il primo appuntamento di spicco della stagione di atletica azzurra. "Detto con affetto, quasi non ci si accorge che non c'è nessuno dei campioni olimpici di Tokyo - dichiara La Torre - È merito di tutto il lavoro fatto ed è evidente che ci sia una grandissima vivacità nel movimento: è in corso un ricambio generazionale, e credo che lo sparo di partenza di questa edizione lo abbiano idealmente dato i nostri juniores e allievi che hanno vinto il triangolare di Metz in casa dei francesi nello scorso weekend. È la conferma che, dalla base fino al vertice, c'è tanto talento umano e atletico". Due medaglie olimpiche nella squadra azzurra di Apeldoorn: "Mattia Furlani e Andy Diaz possono dare il 'la' a questa spedizione - sottolinea il Dt - Mattia è un ragazzo di vent'anni che si prende tutte le proprie responsabilità. Andy ha una storia bellissima e in Italia ha trovato assistenza tecnica e umana importante. Penso a Leonardo Fabbri e Zane Weir, sembra un derby ma non darei nulla per scontato. Penso a Zaynab Dosso che vuole ribadire tutte le cose belle che ci ha fatto vedere. A Lorenzo Simonelli che è salito sull'aereo all'ultimo minuto e vuole riscattare quella maledetta semifinale di Parigi. A Larissa Iapichino che su questa pedana può tirar fuori il meglio di sé: sono convinto che sarà un'atleta di punta per tutto l'anno. Ma voglio anche vedere come se la caveranno in questo contesto i quattrocentisti Luca Sito e Alice Mangione, e il giovane Matteo Sioli alla prima esperienza con la Nazionale assoluta".