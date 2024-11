ATLETICA: CRIPPA TORNA IN GARA, DOMENICA PROVA CROSS IN SPAGNA

Entra nel vivo la stagione del cross ed è il momento di tornare in gara per Yeman Crippa, destinazione Europei di Antalya. Il campione europeo della mezza maratona domenica prossima sarà al via del Cross Internacional de Italica a Santiponce, alle porte di Siviglia, per il suo unico test prima della rassegna continentale in programma in Turchia l'8 dicembre. Crippa torna in gara dopo aver concluso il proprio mese di allenamento in altura nella Rift Valley, in Kenya, insieme a coach Massimo Pegoretti. La gara in Andalusia è tra le tappe principali del World Athletics Cross Country Tour: su una distanza di poco superiore ai 7,5 km l'azzurro delle Fiamme Oro si confronterà con un ampio gruppo di atleti africani con tanti atleti spagnoli. Il nome principale è quello dell'argento olimpico dei 10.000 metri e campione della Diamond League nei 5000 Berihu Aregawi (Etiopia) ma la qualità è garantita anche dagli ugandesi Hosea Kiplangat, Dan Kibet e Keneth Kiprop. Tra gli spagnoli, annunciati specialisti come Adel Mechaal, Fernando Carro, Daniel Arce, Abdessamad Oukhelfen.