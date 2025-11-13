Atletica: Cinque Mulini con Arese e Zenoni

Altri due azzurri di primo piano nel cast della 93esima Cinque Mulini che torna domenica 23 novembre sui prati di San Vittore Olona (Milano). Il comitato organizzatore ha annunciato che prenderanno il via due campioni europei in carica della staffetta di cross. Al maschile sugli 8,2 chilometri ci sarà Pietro Arese, due volte medaglia d'oro alla rassegna continentale grazie ai successi di tre anni fa a Venaria Reale e della passata stagione ad Antalya. Il torinese delle Fiamme Gialle, bronzo europeo dei 1500 metri a Roma 2024, ha gareggiato nell'ultima edizione della 'classicissima' lombarda (in quel caso di 10,2 km) dove si è piazzato quindicesimo. A tre settimane dagli Europei di cross del 14 dicembre a Lagoa, in Portogallo, tra le donne è attesa alla Cinque Mulini anche Marta Zenoni. L'anno scorso la bergamasca della Luiss, primatista italiana del miglio all'aperto e dei 1500 indoor, si è aggiudicata il cross corto. Nomi di spicco che si aggiungono a quello di un big come il bronzo mondiale e campione europeo di maratona Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), già comunicato nei giorni scorsi. Intanto l'Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 rende noto che la manifestazione aderisce al programma "Italia dei Giochi", promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026: "La partecipazione della Cinque Mulini - commentano gli organizzatori - e delle sue iniziative, dalle gare internazionali alle gare studentesche ai trofei per atleti diversamente abili, dai progetti di sostenibilità ai percorsi di inclusione sociale, rappresenta un riconoscimento alla storia e all'impegno della nostra associazione nel diffondere cultura sportiva e benessere nella comunità".