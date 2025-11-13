Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Atletica: Cinque Mulini con Arese e Zenoni

13 Nov 2025 - 23:38

Altri due azzurri di primo piano nel cast della 93esima Cinque Mulini che torna domenica 23 novembre sui prati di San Vittore Olona (Milano). Il comitato organizzatore ha annunciato che prenderanno il via due campioni europei in carica della staffetta di cross. Al maschile sugli 8,2 chilometri ci sarà Pietro Arese, due volte medaglia d'oro alla rassegna continentale grazie ai successi di tre anni fa a Venaria Reale e della passata stagione ad Antalya. Il torinese delle Fiamme Gialle, bronzo europeo dei 1500 metri a Roma 2024, ha gareggiato nell'ultima edizione della 'classicissima' lombarda (in quel caso di 10,2 km) dove si è piazzato quindicesimo. A tre settimane dagli Europei di cross del 14 dicembre a Lagoa, in Portogallo, tra le donne è attesa alla Cinque Mulini anche Marta Zenoni. L'anno scorso la bergamasca della Luiss, primatista italiana del miglio all'aperto e dei 1500 indoor, si è aggiudicata il cross corto. Nomi di spicco che si aggiungono a quello di un big come il bronzo mondiale e campione europeo di maratona Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), già comunicato nei giorni scorsi. Intanto l'Unione Sportiva San Vittore Olona 1906 rende noto che la manifestazione aderisce al programma "Italia dei Giochi", promosso dalla Fondazione Milano Cortina 2026: "La partecipazione della Cinque Mulini - commentano gli organizzatori - e delle sue iniziative, dalle gare internazionali alle gare studentesche ai trofei per atleti diversamente abili, dai progetti di sostenibilità ai percorsi di inclusione sociale, rappresenta un riconoscimento alla storia e all'impegno della nostra associazione nel diffondere cultura sportiva e benessere nella comunità".

Ultimi video

01:56
ATHLETICON FABBRI DICH

Fabbri: "Il fumettista mi ha disegnato anche più bello!"

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

01:24
MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

00:59
DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

01:54
DICH PELLEGRINI GIUNTA PER SITO DICH

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: "Essere genitori è molto più complicato di un'Olimpiade"

03:25
DICH MALAGO' PREMIO LIEDHOLM DICH

Malagò: "Olimpiade? Le cose stanno andando molto bene"

01:30
DICH DINO MENEGHIN PREMIO LIEDHOLM DICH

A Meneghin il premio Liedholm: "Onorato del premio. Oggi troppa tensione nello sport"

01:32
I giusti nello sport

I giusti nello sport

02:33
DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:38
DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

01:25
taf

The Art of Fighting: notte da record sul ring di Milano

01:51
ATHLETICON GEREVINI DICH

Gerevini: "Athleticon serve anche a far conoscere i campioni ai più piccoli"

02:45
ATHLETICON PALMISANO DICH

Palmisano: "Contenta che i giovanissimi ci possano conoscere anche grazie al fumetto"

02:34
ATHLETICON OSAKUE DICH

Osakue: "Essere d'esempio per le nuove generazioni fa venire i brividi"

01:56
ATHLETICON FABBRI DICH

Fabbri: "Il fumettista mi ha disegnato anche più bello!"

I più visti di Altri Sport

DICH MUSETTI POST DE MINAUR DICH

Musetti: "Vittoria dedicata a mio figlio che sta per nascere"

DICH OTO VOLANDRI VERSO LA DAVIS DICH

Volandri: "Musetti in Davis? Valuteremo insieme"

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

DICH SINNER POST ZVEREV ATP FINALS DICH

Sinner: "Per me stagione pazzesca. Numero 1? Sono contento dove sono"

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:38
Atletica: Cinque Mulini con Arese e Zenoni
22:54
Tennis, Musetti rinuncia alla Coppa Davis: "Rammarico e dispiacere"
22:07
Atp Finals, Fritz: "Ho giocato bene le prime due partite, oggi sono arrabbiato"
21:33
Tennis, Gaudenzi: "La Coppa Davis dovrebbe svolgersi ogni due anni"
20:20
Atp Finals: Cash-Glasspool conquistano la semifinale