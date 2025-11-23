Logo SportMediaset

Atletica, Battocletti vince al debutto nel cross in Spagna

23 Nov 2025 - 17:05

Gran debutto nella nuova stagione della corsa campestre per Nadia Battocletti. La campionessa europea vince e convince al cross di Atapuerca, in Spagna, tappa Gold del circuito mondiale. Nella gara di esordio la fuoriclasse azzurra trionfa grazie a un formidabile allungo nel finale, a meno di un chilometro dall'arrivo, staccando con facilità le avversarie. Quando mancano tre settimane agli Europei di Lagoa, il 14 dicembre in Portogallo dove cercherà di confermare la medaglia d'oro dell'anno scorso, riprende il feeling con una specialità che è da sempre tra le sue preferite. Al traguardo chiude con il tempo di 22:21 sui 6,821 chilometri in una giornata fredda con sei gradi di temperatura, cielo coperto e un forte vento sull'impegnativo tracciato nei dintorni di Burgos a quasi mille metri di quota. 

Cambia il terreno dopo le due meravigliose medaglie mondiali su pista a Tokyo, argento nei 10.000 come ai Giochi di Parigi e bronzo nei 5000 metri, ma è ancora protagonista ai massimi livelli. Nettamente battuta la keniana Sheila Jebet (22:34), distanziata di tredici secondi dopo aver scremato il quartetto di testa all'inizio della tornata conclusiva in cui la portacolori delle Fiamme Azzurre resta in controllo alle sue spalle. Si piazza terza la kazaka Daisy Jepkemei (22:35), vincitrice l'anno scorso e al comando nelle fasi di avvio. "Felice per la vittoria - commenta Nadia Battocletti - in una gara resa difficile anche dalle condizioni climatiche, con tanto freddo e tanto vento. Ma sono contenta di aver ripreso confidenza con il cross su un bel percorso, rimanendo lucida fino alla fine per riuscire a scegliere il momento giusto. Significa che sto bene e domenica sarò di nuovo in gara ad Alcobendas con l'obiettivo di verificare lo stato di forma in vista degli Europei".

