Atletica, Battocletti vince al debutto nel cross in Spagna

Cambia il terreno dopo le due meravigliose medaglie mondiali su pista a Tokyo, argento nei 10.000 come ai Giochi di Parigi e bronzo nei 5000 metri, ma è ancora protagonista ai massimi livelli. Nettamente battuta la keniana Sheila Jebet (22:34), distanziata di tredici secondi dopo aver scremato il quartetto di testa all'inizio della tornata conclusiva in cui la portacolori delle Fiamme Azzurre resta in controllo alle sue spalle. Si piazza terza la kazaka Daisy Jepkemei (22:35), vincitrice l'anno scorso e al comando nelle fasi di avvio. "Felice per la vittoria - commenta Nadia Battocletti - in una gara resa difficile anche dalle condizioni climatiche, con tanto freddo e tanto vento. Ma sono contenta di aver ripreso confidenza con il cross su un bel percorso, rimanendo lucida fino alla fine per riuscire a scegliere il momento giusto. Significa che sto bene e domenica sarò di nuovo in gara ad Alcobendas con l'obiettivo di verificare lo stato di forma in vista degli Europei".