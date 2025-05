America's Cup: trofeo a Napoli per la presentazione della 38esima edizione

L'America's Cup e la Louis Vuitton Cup sono arrivate a Castel dell'Ovo a Napoli, per la presentazione della trentottesima edizione della più antica competizione sportiva internazionale, che nel 2027 si svolgerà nelle acque del golfo partenopeo. Alla presentazione intervengono il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il ministro dello Sport Andrea Abodi e Grant Dalton, amministratore delegato di Emirates Team New Zealand, il team detentore del trofeo che ha scelto Napoli per l'edizione 2027.